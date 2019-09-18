В Белоруссии судят россиянина, подозреваемого в ввозе наркотиков из Европы

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Суд в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению граждан России и Белоруссии в незаконном обороте наркотических средств, сообщила в среду помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Как говорится в ее сообщении в Facebook, восемнадцатого сентября 2019 года суд Борисовского района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина России и гражданина Белоруссии в совершении преступлений по уголовным статьям о незаконном обороте наркотических средств, а также незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств группой лиц. Этими статьями предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.