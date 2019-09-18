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РИА Новости

В Белоруссии судят россиянина, подозреваемого в ввозе наркотиков из Европы

11:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Суд в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению граждан России и Белоруссии в незаконном обороте наркотических средств, сообщила в среду помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.
Как говорится в ее сообщении в Facebook, восемнадцатого сентября 2019 года суд Борисовского района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина России и гражданина Белоруссии в совершении преступлений по уголовным статьям о незаконном обороте наркотических средств, а также незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств группой лиц. Этими статьями предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
В марте пресс-служба МВД Белоруссии сообщила о выявлении канала поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС. Были задержаны двое мужчин, один из них - гражданин РФ, имеющий также гражданство Германии, второй - гражданин Белоруссии. Сотрудники милиции предполагали, что россиянин является организатором схемы, второй - наркокурьером. В тайнике, оборудованном в автомобиле, на котором ехали задержанные, был найден килограмм кокаина, а также два небольших свертка с гашишем.
Кокаин, обнаруженный на судне
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