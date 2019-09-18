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РИА Новости

В Москве в субботу перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля

10:59 18.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве
Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Садовое кольцо перекроют в Москве в субботу, 21 сентября, для проведения городского осеннего мотофестиваля, движение на ряде прилегающих улиц начнут ограничивать уже с 19 сентября, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
В субботу с 11.15 будет полностью перекрыто Садовое кольцо, движение будет открываться по мере прохождения мотоколонны. Помимо этого, с 03.00 до 23.59 будет перекрыт участок проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.
МЦК
Вчера, 09:52РИА Новости
Режим работы Московского центрального кольца изменится 20-22 сентября
Некоторые участки прилегающих улиц начнут перекрывать уже с 19 сентября, так с 00.01 19 сентября до 00.01 20 сентября движение будет ограничено по 1 полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.
Кроме того, с 00.01 20 сентября до 18.00 22 сентября движение будет перекрыто по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.
Участники на дистанции Московского марафона 2017
16 сентября, 11:21РИА Новости
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 22 сентября из-за Московского марафона
Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона, пройдет в Москве 21 сентября. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, где состоится яркое шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов. Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Старт заезда намечен на 11.30, а праздничная программа начнется в 12.00.
Первый мотофестиваль прошел в Москве весной 2017 года. Мероприятие стало традиционным и теперь проводится дважды в год. В среднем в нем принимают участие от четырех до шести тысяч байкеров. Зрителями парада и шоу становятся десятки тысяч горожан.
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