Фестиваль картошки пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Событийный туристический фестиваль - праздник картошки "Тербунская рассыпуха" - пройдёт в субботу, 21 сентября, в селе Вислая Поляна Тербунского района Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, мероприятие пройдет в регионе уже в пятый раз. В программе праздника - конкурсы и викторины, театрализованное представление, дегустация различных блюд из картофеля. На фестивале будет работать ярмарка, а местные умельцы проведут мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Для детворы будут работать горки и батуты.
"Такие праздники интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями. Здесь рождены многие великие люди, известные во всем мире. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития", - отметил Артамонов.
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