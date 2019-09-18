Фестиваль картошки пройдет в Липецкой области

По его словам, мероприятие пройдет в регионе уже в пятый раз. В программе праздника - конкурсы и викторины, театрализованное представление, дегустация различных блюд из картофеля. На фестивале будет работать ярмарка, а местные умельцы проведут мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Для детворы будут работать горки и батуты.