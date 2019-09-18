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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

10:23 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 209 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 477 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 732 человека (женщин – 220, детей – 373)", - говорится в бюллетене,
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.
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