В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 209 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 477 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 732 человека (женщин – 220, детей – 373)", - говорится в бюллетене,