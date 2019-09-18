ВСУ укрепляют позиции на участке отвода сил у Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил в районе Петровского в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

"Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции бронетехникой непосредственно в границах участка разведения сил и средств в районе Петровского, где нами зафиксировано скрытое размещение двух БТР и двух БМП-2, а также свыше 60 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинские силовики также размещают военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.