ВСУ укрепляют позиции на участке отвода сил у Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил в районе Петровского в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции бронетехникой непосредственно в границах участка разведения сил и средств в районе Петровского, где нами зафиксировано скрытое размещение двух БТР и двух БМП-2, а также свыше 60 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики также размещают военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
"В непосредственной близости от жилых домов в Красноармейске – 25 танков, в населенном пункте Яблоновка – два танка… Указанное вооружение тщательно замаскировано и укрыто маскировочными сетями. На жалобы местных жителей командование операции объединенных сил внимания не обращает", - заявил представитель ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru