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РИА Новости

ВСУ укрепляют позиции на участке отвода сил у Петровского, заявили в ДНР

10:17 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил в районе Петровского в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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"Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции бронетехникой непосредственно в границах участка разведения сил и средств в районе Петровского, где нами зафиксировано скрытое размещение двух БТР и двух БМП-2, а также свыше 60 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики также размещают военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
"В непосредственной близости от жилых домов в Красноармейске – 25 танков, в населенном пункте Яблоновка – два танка… Указанное вооружение тщательно замаскировано и укрыто маскировочными сетями. На жалобы местных жителей командование операции объединенных сил внимания не обращает", - заявил представитель ведомства.
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