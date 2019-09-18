Хантсман призвал развивать контакты между людьми, несмотря на политику

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман подвел итог своей миссии в Москве и заявил, что американцам и россиянам важно развивать отношения, несмотря на разногласия политиков.

Ранее Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.

"Мое время здесь подошло к концу, я завершаю миссию. Это были невероятные, в чем-то странные два года с точки зрения американо-российских отношений. Было непросто... Но я хотел бы сказать, что впечатлен Россией, ее народом, это прекрасная страна",- сказал Хантсман, выступая в Москве на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты (AmCham).

Он выразил сожаление, что политический климат зачастую мешает людям по-настоящему узнавать друг друга.