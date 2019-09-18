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РИА Новости

Хантсман призвал развивать контакты между людьми, несмотря на политику

10:01 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман подвел итог своей миссии в Москве и заявил, что американцам и россиянам важно развивать отношения, несмотря на разногласия политиков.
Ранее Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
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"Мое время здесь подошло к концу, я завершаю миссию. Это были невероятные, в чем-то странные два года с точки зрения американо-российских отношений. Было непросто... Но я хотел бы сказать, что впечатлен Россией, ее народом, это прекрасная страна",- сказал Хантсман, выступая в Москве на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты (AmCham).
Он выразил сожаление, что политический климат зачастую мешает людям по-настоящему узнавать друг друга.
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"В США мы знаем очень мало о России - так же, как и вы о нас. Политика иногда имеет негативный эффект, но мы должны развивать контакты между людьми и должны двигаться вперед", -  добавил Хантсман, при этом он отметил большую роль Американской торговой палаты в поддержании торговых отношений с РФ вопреки имеющимся политическим сложностям.
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