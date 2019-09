Гигантский лайнер с пятью тысячами туристов из Китая зашел во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas, на борту которого находятся пять тысяч туристов из Китая, пришвартовался во Владивостоке, сообщает городской морской вокзал.

Отмечается, что лайнер Quantum of the Seas повторил рекорд по длине и пассажировместимости судна Spectrum of the Seas, который посетил Владивосток 9 сентября, и стал самым большим круизным лайнером, заходившим в порты России.