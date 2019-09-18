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РИА Новости
Туризм

Гигантский лайнер с пятью тысячами туристов из Китая зашел во Владивосток

10:03 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas, на борту которого находятся пять тысяч туристов из Китая, пришвартовался во Владивостоке, сообщает городской морской вокзал.
Отмечается, что лайнер Quantum of the Seas повторил рекорд по длине и пассажировместимости судна Spectrum of the Seas, который посетил Владивосток 9 сентября, и стал самым большим круизным лайнером, заходившим в порты России.
"Круиз стартовал 13 сентября в Тяньзине, откуда туристы направились к берегам Японии в порты Фукуока и Сакаиминато, и после захода во Владивосток круиз завершится 21 сентября в Тяньзине", - говорится в сообщении в Instagram морвокзала.
На причале состоялась торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера.
Quantum of the Seas построен на верфи Meyer Werft в Германии и спущен на воду в 2014 году. Порт приписки - Нассау, Багамские острова. Длина лайнера - 348 метров, ширина - 41 метр. На корабле 16 палуб, 14 из них - пассажирские.
Круизный лайнер
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2407019
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