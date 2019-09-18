В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 17 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по населенному пункту Донецкий.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru