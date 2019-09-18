Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:41Z
https://ria.ru/20190918/1558793120.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:255:3188:2048_1036x0_80_0_0_71b9c05a026cb6b2aa28e7848428e406.jpg
РИА Новости

В Омской области мужчину заподозрили в убийстве ребенка сожительницы

08:47 18.09.2019 (обновлено: 11:41 18.09.2019)
10503
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Полицейские и следователи СК в Омской области задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего сына сожительницы, сообщает следственное управление СК России по региону.
В управлении пояснили, что вечером 10 сентября вернувшаяся с работы женщина обнаружила в своем доме в селе Новологиново Большереченского района тело своего семилетнего сына без видимых признаков телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
16 сентября, 16:59РИА Новости
В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа
"В ходе первоначальных следственных действий подозрение пало на ранее привлекаемого к уголовной ответственности за совершение краж 30-летнего сожителя матери мальчика, который в тот вечер находился дома один с двумя детьми сожительницы — мальчиками семи и пяти лет — и сразу после случившегося скрылся, будучи одетым в сланцы и шорты", — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что в ночь на среду полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в Тарском районе Омской области.
Отчим убитой в Сочи девочки
26 августа, 10:49РИА Новости
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
"С подозреваемым проводятся следственные действия, следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", — сообщили в СК. О возможных причинах убийства ребенка пока не сообщается.
Региональный главк МВД, в свою очередь, сообщает, что на розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав УМВД России по Омской области. В результате спланированных действий в предполагаемом месте появления мужчины провели операцию по задержанию. "Предварительно установлено, что 30-летний ранее судимый мужчина шел через лес в село в Тарском районе, расположенное в 70 километрах от места совершения преступления, к родственникам", — добавили в полиции.
Женщина в наручниках
31 августа, 09:17РИА Новости
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
21313155
Обсудить 0
Следственный комитет РФОмская областьПроисшествия
Рекомендуем
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Электроскутер
ГИБДД: число аварий с участием электрических устройств передвижения растет
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
Лента
новостей
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
Работы по нанесению дорожной разметки
Световозвращающая краска против "зомби" на дорогах
Якимова Ксения Андреевна
В Ростовской области пропала женщина с двумя маленькими детьми
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Николай Алексенко
Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Лента новостейМолния