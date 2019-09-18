В Омской области мужчину заподозрили в убийстве ребенка сожительницы

НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Полицейские и следователи СК в Омской области задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего сына сожительницы, сообщает следственное управление СК России по региону.

В управлении пояснили, что вечером 10 сентября вернувшаяся с работы женщина обнаружила в своем доме в селе Новологиново Большереченского района тело своего семилетнего сына без видимых признаков телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

"В ходе первоначальных следственных действий подозрение пало на ранее привлекаемого к уголовной ответственности за совершение краж 30-летнего сожителя матери мальчика, который в тот вечер находился дома один с двумя детьми сожительницы — мальчиками семи и пяти лет — и сразу после случившегося скрылся, будучи одетым в сланцы и шорты", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в ночь на среду полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в Тарском районе Омской области.

"С подозреваемым проводятся следственные действия, следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", — сообщили в СК. О возможных причинах убийства ребенка пока не сообщается.