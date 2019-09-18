Новый тайфун может повлиять на погоду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Зародившаяся в Тихом океане тропическая депрессия может достигнуть стадии шторма и оказать влияние на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет.

Сейчас в приэкваториальной зоне Тихого океана зародились две тропические депрессии. Одна из них в ближайшие сутки заполнится. Второй вихрь кружит над акваторией Филиппинского моря, он может достигнуть стадии тропического шторма.

"В субботу, 21 сентября, пройдя над островами Рюкю, он выйдет в Восточно-Китайское море, далее будет смещаться над его акваторией.... В ночь на понедельник, 23 сентября, вихрь развернется на северо-восток, а днем, пройдя над Корейским полуостровом, выйдет в Японское море. Перемещаясь над акваторией Японского моря, он может оказать влияние на погоду Приморья, но о степени этого влияния говорить пока рано", - говорится в сообщении.

Пока есть два варианта развития событий. По одной версии, вихрь будет смещаться над центральной частью Японского моря, тогда днем 23 сентября и ночью 24 сентября в южной половине Приморья могут пройти дожди, наиболее интенсивные - на юго-востоке. На побережье усилится ветер. По другой версии, траектория вихря пройдет над южной частью Японского моря. Тогда на побережье Приморья усилится ветер.

Синоптики отмечают, что пока ни одну из версий нельзя считать окончательной.

"При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться", - отмечают синоптики.