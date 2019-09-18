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РИА Новости

Новый тайфун может повлиять на погоду в Приморье

08:26 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Зародившаяся в Тихом океане тропическая депрессия может достигнуть стадии шторма и оказать влияние на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет.
Сейчас в приэкваториальной зоне Тихого океана зародились две тропические депрессии. Одна из них в ближайшие сутки заполнится. Второй вихрь кружит над акваторией Филиппинского моря, он может достигнуть стадии тропического шторма.
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"В субботу, 21 сентября, пройдя над островами Рюкю, он выйдет в Восточно-Китайское море, далее будет смещаться над его акваторией.... В ночь на понедельник, 23 сентября, вихрь развернется на северо-восток, а днем, пройдя над Корейским полуостровом, выйдет в Японское море. Перемещаясь над акваторией Японского моря, он может оказать влияние на погоду Приморья, но о степени этого влияния говорить пока рано", - говорится в сообщении.
Пока есть два варианта развития событий. По одной версии, вихрь будет смещаться над центральной частью Японского моря, тогда днем 23 сентября и ночью 24 сентября в южной половине Приморья могут пройти дожди, наиболее интенсивные - на юго-востоке. На побережье усилится ветер. По другой версии, траектория вихря пройдет над южной частью Японского моря. Тогда на побережье Приморья усилится ветер.
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Синоптики отмечают, что пока ни одну из версий нельзя считать окончательной.
"При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться", - отмечают синоптики.
За последние два месяца Приморье накрыли четыре тайфуна, они принесли свыше трех месячных норм осадков. Десятки населенных пунктов подтопило, более 12 тысяч человек попали в зону паводка. В регионе действует режим ЧС.
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