Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее

ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Решение южнокорейских властей об исключении японских компаний из списка наибольшего благоприятствования во внешней торговле вызывает глубокое сожаление, заявил перед журналистами министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

До сих пор в Южной Корее существовало два списка. Один включал страны, которые получали преимущества при проведении внешнеторговых сделок, а второй – страны, лишенные таких преимуществ. Решение, вступившее в силу в 00.00 часов (18.00 мск), создало в лице Японии третью категорию стран, торговля с которыми требует дополнительных разрешений. Других стран в списке, кроме Японии, нет.

"Это крайне прискорбно", - приводит слова главы ведомства агентство Киодо

В то же время министр отметил, что принятая Южной Кореей мера не оказывает серьезного влияния на состояние импорта и экспорта Японии

"С точки зрения обеспечения безопасности импорта и экспорта нашей страны проблемы нет. Необходимо выяснить, из каких соображений была предпринята эта мера", - сказал Сугавара.

Глава Совета по внешней торговле Японии Кунихару Накамура считает влияние этой меры на внешнеторговые показатели весьма ограниченным.

"На самом деле влияние небольшое", - сказал он в среду.

Правительство Японии считает, что Южная Корея исключила Японию из списка стран, которым оказывается режим наибольшего благоприятствования, без каких-либо оснований, в отместку за аналогичную меру Японии, а это противоречит правилам ВТО.

В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Япония мотивировала свои действия тем, что у нее возникли подозрения, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи в конце прошлого года, по приговору которого японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны были выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. В начале этого года был начат процесс подготовки к продаже активов этих компаний согласно этому решению суда.