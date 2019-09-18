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РИА Новости

Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее

06:34 18.09.2019 (обновлено: 07:14 18.09.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Решение южнокорейских властей об исключении японских компаний из списка наибольшего благоприятствования во внешней торговле вызывает глубокое сожаление, заявил перед журналистами министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
До сих пор в Южной Корее существовало два списка. Один включал страны, которые получали преимущества при проведении внешнеторговых сделок, а второй – страны, лишенные таких преимуществ. Решение, вступившее в силу в 00.00 часов (18.00 мск), создало в лице Японии третью категорию стран, торговля с которыми требует дополнительных разрешений. Других стран в списке, кроме Японии, нет.
"Это крайне прискорбно", - приводит слова главы ведомства агентство Киодо.
В то же время министр отметил, что принятая Южной Кореей мера не оказывает серьезного влияния на состояние импорта и экспорта Японии
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"С точки зрения обеспечения безопасности импорта и экспорта нашей страны проблемы нет. Необходимо выяснить, из каких соображений была предпринята эта мера", - сказал Сугавара.
Глава Совета по внешней торговле Японии Кунихару Накамура считает влияние этой меры на внешнеторговые показатели весьма ограниченным.
"На самом деле влияние небольшое", - сказал он в среду.
Правительство Японии считает, что Южная Корея исключила Японию из списка стран, которым оказывается режим наибольшего благоприятствования, без каких-либо оснований, в отместку за аналогичную меру Японии, а это противоречит правилам ВТО.
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В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Япония мотивировала свои действия тем, что у нее возникли подозрения, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи в конце прошлого года, по приговору которого японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны были выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. В начале этого года был начат процесс подготовки к продаже активов этих компаний согласно этому решению суда.
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
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