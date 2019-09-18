Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T06:47Z
https://ria.ru/20190918/1558791690.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150561/91/1505619184_0:0:1112:626_1036x0_80_0_0_b5db3b49bdbeaf940aae47ff0fc1424f.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия

05:29 18.09.2019 (обновлено: 06:47 18.09.2019)
27549
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".
Так он ответил на вопрос журналиста о том, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД. По словам Обносова, если уже Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения.
"Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", — добавил он.
Обносов также напомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, однако, подчеркнул он, безопасность страны в любом случае будет обеспечена.
Подводная ракета Шквал (вид сзади)
14 сентября, 16:11РИА Новости
NI назвал российское оружие, способное "покорить весь мир"
"Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", — заключил глава корпорации.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
5 сентября, 13:08Восточный экономический форум
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
3491641119
Обсудить 28
Новое оружие РоссииБорис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)Владимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
однако существуют определенные ограничения.. ага.. разработчик видимо не в курсе, что дело не в преодолении технических ограничений, а в распиле миллиардов..
18 сентября, 06:01
Анатолий Садовский
6300248
Не вижу для нашей элиты никаких причин, при наличии такого вооружения, если это не сказачная фантазия, продать эти технологии туда, где она для нее нужней. Где у них дома, жены и дети, где они не воруют, а занимаются легальным бизнесом.
18 сентября, 06:46
Александр Карпенко
6003012
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Вид на Землю из космоса
Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
Раненных при нападении рыбаков КНДР пограничников доставят в больницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
03:31Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны
Лента новостейМолния