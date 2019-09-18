В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру"

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД. По словам Обносова, если уже Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения.

"Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", — добавил он.

Обносов также напомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, однако, подчеркнул он, безопасность страны в любом случае будет обеспечена.

"Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", — заключил глава корпорации.