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РИА Новости

Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"

05:23 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" в своем аккаунте в Instagram призвали обнародовать новую схему логистики выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать в четверг, 12 сентября, но из-за паводка на Амуре отложили на неделю. В среду Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО) сообщил, что готовит изменения в логистику перевозки животных - их будут перевозить более крупными партиями.
"Мы всерьез обеспокоены происходящим. И сегодня на повестке дня самые важные вопросы: когда и каким образом будет производиться транспортировка белух, чтобы все 75 животных были выпущены на свободу до наступления холодов? Какие изменения в логистику готовит ВНИРО и когда общественность узнает об их планах? Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями?" - пишет коалиция.
Экологи коалиции напомнили, что белух необходимо выпустить до наступления холодов в Охотском море.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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