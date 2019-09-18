Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" в своем аккаунте в Instagram призвали обнародовать новую схему логистики выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать в четверг, 12 сентября, но из-за паводка на Амуре отложили на неделю. В среду Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО) сообщил, что готовит изменения в логистику перевозки животных - их будут перевозить более крупными партиями.

"Мы всерьез обеспокоены происходящим. И сегодня на повестке дня самые важные вопросы: когда и каким образом будет производиться транспортировка белух, чтобы все 75 животных были выпущены на свободу до наступления холодов? Какие изменения в логистику готовит ВНИРО и когда общественность узнает об их планах? Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями?" - пишет коалиция.

Экологи коалиции напомнили, что белух необходимо выпустить до наступления холодов в Охотском море.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.