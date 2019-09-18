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РИА Новости

Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев

04:15 18.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
© РИА Новости
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Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Поисковики приморского объединения "АвиаПоиск" вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, сообщает организация.
Ранее командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский сообщал РИА Новости, что работы на месте Хасанских боев поисковики вели до 2014 года, а после - вынужденно прекратили из-за конфликта с местной администрацией. Поиски этого года согласованы с отделом по охране объектов культурного наследия администрации Приморья.
"Район поиска был намечен у подножья высоты 68,8 в северной части озера, где находится протока, которую части Красной Армии неоднократно преодолевали в разных направлениях под сильным огнем японской артиллерии и пулеметов", - говорится в сообщении.
В 2013 году поисковики здесь нашли останки бойца с инициалами М.П.С. и плохо читаемой фамилией "П. Мар**ев" на ремне. В списках погибших он не проходит.
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В экспедиции этого года в протоке нашли снаряженные магазины к винтовке АВС-36, солдатский ремень с двумя подсумками царского образца к винтовке Мосина, патроны калибра 7,62 мм, запасной ствол к пулемету ДП-27, запалы для гранат Ф-1, топор, деревянное весло, гильзу от японской винтовки "Арисака", кусок каски СШ-36 и квадрант Дьяконова на винтовку Мосина.
Поисковики не нашли останков погибших красноармейцев. На подсумках была указана фамилия Ситников. Ремень был расстегнут, а других личных вещей и обуви найдено не было - вероятно, пехотинец остался жив.
В следующие заезды поисковики обследуют болотистые лощины и подступы к сопкам Заозерной и Безымянной, где ранее уже были найдены следы боев и останки красноармейцев.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля- 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).
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