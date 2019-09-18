Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев

Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год

Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Поисковики приморского объединения "АвиаПоиск" вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, сообщает организация.

Ранее командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский сообщал РИА Новости, что работы на месте Хасанских боев поисковики вели до 2014 года, а после - вынужденно прекратили из-за конфликта с местной администрацией. Поиски этого года согласованы с отделом по охране объектов культурного наследия администрации Приморья.

"Район поиска был намечен у подножья высоты 68,8 в северной части озера, где находится протока, которую части Красной Армии неоднократно преодолевали в разных направлениях под сильным огнем японской артиллерии и пулеметов", - говорится в сообщении.

В 2013 году поисковики здесь нашли останки бойца с инициалами М.П.С. и плохо читаемой фамилией "П. Мар**ев" на ремне. В списках погибших он не проходит.

В экспедиции этого года в протоке нашли снаряженные магазины к винтовке АВС-36, солдатский ремень с двумя подсумками царского образца к винтовке Мосина, патроны калибра 7,62 мм, запасной ствол к пулемету ДП-27, запалы для гранат Ф-1, топор, деревянное весло, гильзу от японской винтовки "Арисака", кусок каски СШ-36 и квадрант Дьяконова на винтовку Мосина.

Поисковики не нашли останков погибших красноармейцев. На подсумках была указана фамилия Ситников. Ремень был расстегнут, а других личных вещей и обуви найдено не было - вероятно, пехотинец остался жив.

В следующие заезды поисковики обследуют болотистые лощины и подступы к сопкам Заозерной и Безымянной, где ранее уже были найдены следы боев и останки красноармейцев.