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РИА Новости

Эксперты оценили годовой ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане

02:49 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРыба, пойманная в сеть
Рыба, пойманная в сеть
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ежегодный ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане составляет более 142 миллионов долларов США, основной причиной этого эксперты считают неэффективную систему контроля за морскими судами, говорится в отчете благотворительной организации The Pew Charitable Trusts (PEW).
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 90% популяций таких крупных хищных рыб, как тунец, треска, палтус, меч-рыба уже никогда не смогут восстановиться из-за чрезмерного вылова. По мнению международных экспертов, неконтролируемый вылов является одной из причин стремительного сокращения запасов рыбы в океане.
"По оценкам исследования, которое анализировало данные 2016 года, в западном и центральном Тихом океане ежегодно производится перегрузка незаконного, неучтенного и нерегулируемого улова на сумму более 142 миллионов долларов США, и в большинстве случаев лицензированные рыболовные суда не предоставляют данных о перегрузке или предоставляют неверные данные", - говорится в отчете.
Как полагают эксперты, суда отключают приборы автоматической идентификации и, таким образом, уходят от контроля за промыслом. Кроме того, данные о своих уловах передает только каждое пятое судно, места незаконного вылова и перегрузки рыбы находятся вне территориальных вод какой-либо страны, в так называемых "открытых морях".
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Исследователям удалось установить акватории в Тихом океане, где происходит незаконная перегрузка рыбы.
"Более половины всех случаев вероятной перегрузки улова в открытом море, зафиксированных автоматической системой идентификации (АИС), происходит в двух относительно небольших регионах: в открытом море недалеко от Японии в зоне контроля Региональной комиссии по управлению рыболовством (RFMOs) и центральной части Тихого океана в зоне контроля Комиссии по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC)", - уточняется в отчете.
Как уточнили в PEW, для изменения ситуации нужны политическая воля правительств и реформы в системе перевалки рыбы в море.
"Доклад показывает, что существуют серьезные расхождения между тем, о чем сообщают страны, и тем, что происходит на самом деле, когда речь заходит о перегрузке улова в водах западной и центральной части Тихого океана. Необходимо изменить способ управления перегрузкой рыбы. Нам нужно, чтобы страны взяли на себя обязательства по внедрению передовых методов отчетности, мониторинга и обмена информацией", - сказал РИА Новости руководитель исследования Марк Янг.
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