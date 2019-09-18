Эксперты оценили годовой ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ежегодный ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане составляет более 142 миллионов долларов США, основной причиной этого эксперты считают неэффективную систему контроля за морскими судами, говорится в отчете благотворительной организации The Pew Charitable Trusts (PEW).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 90% популяций таких крупных хищных рыб, как тунец, треска, палтус, меч-рыба уже никогда не смогут восстановиться из-за чрезмерного вылова. По мнению международных экспертов, неконтролируемый вылов является одной из причин стремительного сокращения запасов рыбы в океане.

"По оценкам исследования, которое анализировало данные 2016 года, в западном и центральном Тихом океане ежегодно производится перегрузка незаконного, неучтенного и нерегулируемого улова на сумму более 142 миллионов долларов США, и в большинстве случаев лицензированные рыболовные суда не предоставляют данных о перегрузке или предоставляют неверные данные", - говорится в отчете.

Как полагают эксперты, суда отключают приборы автоматической идентификации и, таким образом, уходят от контроля за промыслом. Кроме того, данные о своих уловах передает только каждое пятое судно, места незаконного вылова и перегрузки рыбы находятся вне территориальных вод какой-либо страны, в так называемых "открытых морях".

Исследователям удалось установить акватории в Тихом океане, где происходит незаконная перегрузка рыбы.

"Более половины всех случаев вероятной перегрузки улова в открытом море, зафиксированных автоматической системой идентификации (АИС), происходит в двух относительно небольших регионах: в открытом море недалеко от Японии в зоне контроля Региональной комиссии по управлению рыболовством (RFMOs) и центральной части Тихого океана в зоне контроля Комиссии по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC)", - уточняется в отчете.

Как уточнили в PEW, для изменения ситуации нужны политическая воля правительств и реформы в системе перевалки рыбы в море.