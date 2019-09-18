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РИА Новости

Венесуэльский суд постановил освободить оппозиционера Самбрано

02:37 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующий кидает бутылку со слезоточивым газом во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующий кидает бутылку со слезоточивым газом во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд Венесуэлы вынес решение об освобождении первого вице-спикера оппозиционного парламента Эдгара Самбрано, который был задержан 8 мая.
О задержании Самбрано как одного из руководителей попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к немедленному освобождению оппозиционера. МИД Венесуэлы назвал это требование бесцеремонным.
"Суд... постановил немедленно освободить Эдгара Хосе Самбрано Рамиреса, в отношении которого продолжается уголовное дело за предполагаемые вопиющие преступления, угрожающие венесуэльскому государству", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook Верховного суда Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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