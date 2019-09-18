Экс-главу минздрава ДРК обвинили в растрате средств на борьбу с Эболой

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу обвинили в присвоении средств, выделенных правительством на борьбу с вирусом Эбола, передает издание Actualite со ссылкой на адвокатов.

Ранее со ссылкой на Actualite сообщалось, что конголезские полицейские задержали Каленгу по делу о присвоении государственных средств.

В июле Каленга ушел в отставку в знак несогласия с политикой руководства страны в области борьбы с лихорадкой Эбола. После этого власти запретили бывшему министру здравоохранения покидать территорию ДР Конго.

Издание отмечает, что во вторник в генпрокуратуре при кассационном суде проходили слушания по его делу.

"В конце слушания следственный судья сообщил Илунге, что он обвиняется в растрате", - сообщил один из адвокатов экс-главы минздрава Ме Ги Кабейя.

Коллектив адвокатов экс-министра добавил, что кассационный суд постановил поместить его под домашний арест.

При этом Actualite уточняет, что Илунга якобы обвиняется в незаконном присвоении примерно 4,3 миллиона долларов, которые государственная казна предоставила министерству здравоохранения под его управлением для борьбы с вирусом Эбола. Однако сторона защиты признает лишь распоряжение суммой 2,4 миллиона долларов в течение 11 месяцев. В свою очередь, экс-министр через своих адвокатов заявляет о своей невиновности и обещает защищать себя и свою честь "с максимальной энергией".

Согласно данным представительства ВОЗ в стране, лихорадка унесла жизни 2015 человек за 13 месяцев.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.