Почти 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи мотострелков Южного военного округа проведут серию батальонных тактических учений на юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.
"До конца недели серия батальонных тактических учений ЮВО пройдет на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях с привлечением почти 4 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники", - говорится в сообщении.
На учениях задействуют танки Т-90, БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Акация", бронеавтомобили "Тигр", вертолеты Ми-35 и Ми-8 АМТШ и самолеты Су-34.
В ходе учений усиленные мотострелковые батальоны будут подняты по тревоге и совершат марши в районы сосредоточения в условиях действий диверсионных групп противника.
Вчера, 18:45РИА НовостиС-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019"Боевые расчеты комплексов С-300 и С-400 в ходе учений отразили нападение условного противника на полигоне Ашулук под Астраханью. Подразделения ПВО перехватили более 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
Личный состав батальонов при поддержке танков, взвода стрелковой роты снайперов, батареи гаубичной артиллерии, огнеметного отделения и армейской авиации отработает маневренно-огневые действия в блокировании условного противника, а также огневое подавление и последующую зачистку района, занимаемого противником.
Одним из главных критериев оценки командиров подразделений является умение применить навыки по управлению личным составом при ведении боевых действий с применением новых методик управления огнем в составе разведывательно-огневого комплекса и действий в составе тактического воздушного десанта.