Почти 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России

С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019" Боевые расчеты комплексов С-300 и С-400 в ходе учений отразили нападение условного противника на полигоне Ашулук под Астраханью. Подразделения ПВО перехватили более 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.