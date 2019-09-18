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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Священники призвали пересмотреть дела о несогласованных акциях в Москве

00:41 18.09.2019 (обновлено: 01:11 18.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Несколько десятков священников Русской православной церкви в открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", призвали пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных акций в Москве. В свою очередь, в РПЦ это письмо назвали политической декларацией.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек. В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек получили тюремные сроки. Позже СК прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников несогласованных акций и выпустил еще двоих под домашний арест.
"Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов", - сказано в отрытом письме.
В частности, приводится пример Константина Котова, который, по мнению подписавшихся, "не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию". Константин Котов был осужден на 4 года по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Как следует из письма, на митинге у осужденного Котова был изъят плакат с цитатой отца Александра Меня: "Милосердие – это то, к чему мы призываем" и приобщен к делу как вещественное доказательство.
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В письме священники выражают недоумение приговорами суда "в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях".
"Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок", – сказано в опубликованном документе.
Данное письмо прокомментировал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви", - сказал Кипшидзе журналистам.
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Он уточнил, что церковь "имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично".
"Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему", - сказал представитель РПЦ.
Также Кипшидзе заявил, что "ряд положений этого заявления… имеет мало общего с правовой защитой" и посоветовал небезразличным священникам "собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь".
"Эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли", - подытожил Кипшидзе.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет РФМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Три комментария выше , вы что тоже считаете , что наш самый справедливый суд в мире вынес соразмерное нарушению наказание ? Или судьи становятся зависимыми , ангажированными; предвзятыми, пристрастными , а не руководствуются принципам разумности и справедливости ? 4 года дают за очень тяжкие преступления . Кокорину и Мамаеву дали полтора года за то , что побили стулом чиновника.
18 сентября, 02:58
Филя Ром
46004021
Вот это поступок !!! Будут ли репрессии против них ???
18 сентября, 03:03
Яннис Янаков
39106021
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