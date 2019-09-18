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РИА Новости

Свыше 4 тысяч врачей соберутся на Тихоокеанском медицинском конгрессе

00:15 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Свыше 4 тысяч ученых и работников медицинской сферы из РФ, Китая, Японии и Южной Кореи в среду соберутся во Владивостоке для участия в Тихоокеанском медицинском конгрессе.
Мероприятие пройдет уже в 16-й раз. Конгресс является масштабной платформой для повышения квалификации, обмена опытом и диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины.
В конгрессе примут участие свыше 4 тысяч человек, в том числе ведущие российские и зарубежные кардиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие, отмечают в администрации Приморья.
Торжественное открытие Тихоокеанского медицинского конгресса состоится 18 сентября в 10.00 (03.00 мск). При этом уже несколько дней назад в рамках конгресса на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета и на площадках ведущих медицинских учреждений начались обучающие семинары.
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