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РИА Новости

Госбюро расследований Украины вновь намерено допросить Порошенко

00:10 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Госбюро расследований Украины в среду намерено вновь допросить бывшего президента Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа. Порошенко ранее проигнорировал ряд повесток на допросы.
Бывший президент является свидетелем в четырех уголовных делах, а всего фигурирует в 13.
При этом Порошенко не могут насильно привести на допрос, так как он является депутатом Верховной рады.

Игнорирование повесток

Порошенко проигнорировал ряд повесток на допрос в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань заявил, что экс-президент работает в Верховной раде, а это является уважительной причиной для неявки на допрос в дни заседаний парламента. Еще раз бывший президент не пришел на допрос из-за якобы несвоевременно врученной ему повестки. При этом в Госбюро заявили, что повестки были вручены в установленные законом сроки.
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При этом экс-президент назвал спектаклем расследование дел против него. "Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа (юристу Андрею – ред.) Портнову, человеку, который четко связан с российскими интересами, я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле", - заявил он.
Порошенко добавил, что готов предоставлять следствию информацию в письменном виде. "Но вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили", - сказал он.
Также допросы Порошенко назначены на 27 сентября и 3 октября. Однако пока не сообщается, в рамках каких дел.
Экс-президент уже давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", по делу о возможном вмешательстве в работу судей.
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Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи

Допрос на детекторе лжи

Печерский районный суд Киева ранее предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа при допросе Порошенко.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал директор правоохранительного ведомства Роман Труба в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь госбюро Анжелика Иванова отмечала, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого.
При этом сам Порошенко заявил, что не доверяет госбюро, но готов отвечать на вопросы с использованием детектора лжи в эфире телеканала "Прямой".
"Я готов прокомментировать ситуацию с детектором лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал экс-президент.
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13 сентября, 11:46Радио
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Серия дел

Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители, в том числе, расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.
Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".
В мае госбюро возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил бывшего украинского лидера в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
Кроме того, госбюро расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
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Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет.
"Считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал Головань.

Перспектива расследования

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".
"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, "закроет его", – заявлял Вовк в интервью, опубликованному в YouTube.
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Он убежден, что Портнов "профессиональный человек" и "мегаспециалист", который "доведет дело до конца".
На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил "безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.
Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.
"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала РИА Новости Дяченко.
Президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский в Киеве. 25 марта 2015
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По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу. Но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.
"Порошенко больше не рассматривается как априори невиновный человек. Он потерял вместе со своей должностью иммунитет от юридической ответственности, теперь он ее полностью несет", - подчеркнула эксперт.

Силой привести нельзя

По украинскому законодательству, депутаты Верховной рады имеют неприкосновенность, поэтому без согласия парламента правоохранители не имеют права принудительно доставить Порошенко к следователям.
Директор госбюро расследований считает, что работа в Раде "будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР". По его словам, "депутатский иммунитет не позволит применить к нему (Порошенко - ред.) норму УПК (уголовно процессуального кодекса о принудительном приводе".
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"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избегания ответственности", - отметил директор ведомства.
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