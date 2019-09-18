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РИА Новости
Культура

Адель купила особняк рядом с домом бывшего мужа

03:07 18.09.2019
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© AP Photo / Joel RyanПевица Adele
Певица Adele
© AP Photo / Joel Ryan
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Британская певица Адель купила особняк в Беверли-Хиллз почти за 11 миллионов долларов, рядом с домом бывшего мужа Саймона Конекки, сообщает The Sun.
Теперь бывшие супруги живут буквально через дорогу. Правда, жилище Конекки стоит дешевле - девять с половиной миллионов долларов.
У обладательницы премии "Грэмми" и "Оскара", как утверждает источник, в распоряжении пять спален, шесть ванных комнат, офис, художественная студия, комната для рукоделия, библиотека, тренажерный зал и многое другое.
Адель объявила о расставании с Конекки в апреле этого года, после девяти лет отношений и трех лет брака. У пары есть сын Анджело.
В сентябре стало известно, что певица официально подала на развод.
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