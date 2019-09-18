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РИА Новости
Культура

"Я работаю с Джоном Сноу": Сальма Хайек показала фото со съемок "Вечных"

06:17 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Сальма Хайек на 63-ем Международном Каннском кинофестивале
Актриса Сальма Хайек на 63-ем Международном Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Сальма Хайек разместила в инстаграме фотографию с Китом Харингтоном, вместе с которым снимается в фильме Marvel "Вечные".

"До сих пор не могу поверить, что работаю с Джоном Сноу! Кит, ты лучший!" - написала актриса.

В будущем супергеройском боевике она играет лидера расы суперлюдей, а Харингтон - Дейна Уитмена ("Черный рыцарь").
В фильме также снимается Анджелина Джоли и Ричард Мэдден.
В прокат картина должна выйти в 2020 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмКит ХарингтонСальма ХайекАнджелина Джоли (Войт)
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