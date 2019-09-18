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РИА Новости
Туризм

В Приморье в фотоловушку попал "танец" мухоловки

01:52 18.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Khoitran1957 / The yellow-rumped flycatcher, Korean flycatcher or tricolor flycatcher (Ficedula zanthopygia). Сropped a photoДаурская желтоспинная мухоловка
Даурская желтоспинная мухоловка
CC BY-SA 4.0 / Khoitran1957 / The yellow-rumped flycatcher, Korean flycatcher or tricolor flycatcher (Ficedula zanthopygia). Сropped a photo
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали кадры мухоловки, изучающей фотоловушку.
"Чарующий танец желтоспинной мухоловки! Любопытный самец ненадолго задержался перед фотоловушкой, изучая необычный предмет", - прокомментировали публикацию в пресс-службе заказника.
Также сотрудники предположили, что птица любуется своим отражением в объективе, так как он похож на цветок изумительной раскраски.
Желтоспинные мухоловки – это яркие птицы из рода воробьиных. Они обитают в лесах и зарослях кустарника в поймах рек. Сфотографировать их непросто: пернатые прячутся от чужих глаз в густой листве.
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