В Приморье в фотоловушку попал "танец" мухоловки

Также сотрудники предположили, что птица любуется своим отражением в объективе, так как он похож на цветок изумительной раскраски.

Желтоспинные мухоловки – это яркие птицы из рода воробьиных. Они обитают в лесах и зарослях кустарника в поймах рек. Сфотографировать их непросто: пернатые прячутся от чужих глаз в густой листве.