В Приморье в фотоловушку попал "танец" мухоловки

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали кадры мухоловки, изучающей фотоловушку.
"Чарующий танец желтоспинной мухоловки! Любопытный самец ненадолго задержался перед фотоловушкой, изучая необычный предмет", - прокомментировали публикацию в пресс-службе заказника.
Также сотрудники предположили, что птица любуется своим отражением в объективе, так как он похож на цветок изумительной раскраски.
Желтоспинные мухоловки – это яркие птицы из рода воробьиных. Они обитают в лесах и зарослях кустарника в поймах рек. Сфотографировать их непросто: пернатые прячутся от чужих глаз в густой листве.