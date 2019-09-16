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РИА Новости

США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты

21:58 16.09.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США работают с партнерами над ответом на "беспрецедентное нападение" на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер.
"Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитит основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном", - написал он в своем Twitter.
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По его словам, он только что был на встрече, где проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМарк ЭсперСаудовская АравияИранСШАВ мире
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