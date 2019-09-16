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РИА Новости

Эксперт прокомментировал первый тур выборов в Тунисе

21:46 16.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
Избирательный участок в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Первый тур президентских выборов в Тунисе, по итогам которого все очевиднее становится победа "случайных" кандидатов, стал настоящим шоком для действующих властей, чьи претенденты провалились, и показал стремление народа Туниса скорректировать политический курс, сказал РИА Новости тунисский эксперт по политическим вопросам Эмад ад-Дин аль-Хамаруни.
Накануне в Тунисе прошел первый тур президентских выборов. Подсчет голосов продолжается, но пока уверенно лидируют независимый малоизвестный кандидат - профессор конституционного права Каис Саид (набирает порядка 19%) и помещенный накануне выборной кампании в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях медиамагнат Набиль Каруи (15%). Лидеры предвыборной кампании - тунисский экс-премьер Юсеф аш-Шахед и экс-глава минобороны Абдель Карим аз-Збиди выборы, - скорее всего, проиграли.
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Процедура выборов президента в Тунисе
"Честно говоря, результаты выборов удивили не только политическую "улицу", но и потрясли правящий класс, ведь премьер-министр, министр обороны и спикер парламента провалились", - сказал тунисский эксперт.
По его словам, побеждают совершенно ни от кого не зависящие кандидаты. "Фактически, это корректировка политического курса страны ... Народ хочет новый режим ... Бывшие лидировавшие политические партии проигрывают", - уверен аль-Хамаруни.
При этом тунисский эксперт прогнозирует сложный второй тур голосования, который должен пройти до 13 октября. "Второй тур будет очень сложным. Неизвестно, как распределятся голоса проигравших кандидатов ... Все возможно", - подчеркнул собеседник агентства.
По словам эксперта, очень важные события должны произойти на текущей неделе, когда проигравшие кандидаты и партии будут решать, кого им поддержать во втором туре. В частности, определиться предстоит исламистской партии "Ан-Нахда" и светской либеральной партии "Нида Тунис", чьи кандидаты, вероятно, не прошли во второй тур.
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Аль-Хамаруни добавил, что президентские выборы, безусловно, окажут огромное влияние и на предстоящие в октябре этого года парламентские выборы.
Официальные результаты первого тура голосования по кандидатуре президента избирком Туниса обещал обнародовать 17 сентября.
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