Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.

Ранее Yahoo News со ссылкой на бывший американских чиновников сообщил, что администрация экс-президента Барака Обамы якобы выслала 30 сотрудников дипмиссии в США из-за того, что дачные комплексы и дипломаты сыграли "ключевую роль" в контрразведывательной операции, нацеленной на средства связи ФБР. Портал утверждает, что " влияния дипломатов" помешало бюро выследить российских агентов в США.

По словам Захаровой, наступает период, который называется "до президентских выборов в США остался год".

Говорит Москва ". "Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи", - сказала представитель МИД в эфире радиостанции "".

По информации Yahoo News, дипломаты якобы помешали ФБР выслеживать российских агентов в США. В свою очередь, из-за ЦРУ было вынуждено отказаться от контактов с российскими агентами, утверждает портал.

Высылка дипломатов

В конце 2016 года американские власти закрыли доступ к российским дипломатическим объектам недвижимости в Нью-Йорке и Мэриленде.

Кроме того, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского посольства "за вмешательство в выборы". США потребовали от России вывезти дипломатов в течение 72 часов.