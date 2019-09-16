Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
Ранее Yahoo News со ссылкой на бывший американских чиновников сообщил, что администрация экс-президента Барака Обамы якобы выслала 30 сотрудников дипмиссии в США из-за того, что дачные комплексы и дипломаты сыграли "ключевую роль" в контрразведывательной операции, нацеленной на средства связи ФБР. Портал утверждает, что " влияния дипломатов" помешало бюро выследить российских агентов в США.
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По словам Захаровой, наступает период, который называется "до президентских выборов в США остался год".
"Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи", - сказала представитель МИД в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По информации Yahoo News, дипломаты якобы помешали ФБР выслеживать российских агентов в США. В свою очередь, из-за ЦРУ было вынуждено отказаться от контактов с российскими агентами, утверждает портал.
Высылка дипломатов
В конце 2016 года американские власти закрыли доступ к российским дипломатическим объектам недвижимости в Нью-Йорке и Мэриленде.
Кроме того, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского посольства "за вмешательство в выборы". США потребовали от России вывезти дипломатов в течение 72 часов.
Президент Владимир Путин не стал вводить ответных мер. Как отметил глава государства, Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии. Глава государства назвал решение администрации Обамы "провокационным, направленным на дальнейший подрыв российско-американских отношений".