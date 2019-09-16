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РИА Новости
Медиавойны

Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

21:40 16.09.2019 (обновлено: 22:38 16.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
Ранее Yahoo News со ссылкой на бывший американских чиновников сообщил, что администрация экс-президента Барака Обамы якобы выслала 30 сотрудников дипмиссии в США из-за того, что дачные комплексы и дипломаты сыграли "ключевую роль" в контрразведывательной операции, нацеленной на средства связи ФБР. Портал утверждает, что " влияния дипломатов" помешало бюро выследить российских агентов в США.
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По словам Захаровой, наступает период, который называется "до президентских выборов в США остался год".
"Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи", - сказала представитель МИД в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По информации Yahoo News, дипломаты якобы помешали ФБР выслеживать российских агентов в США. В свою очередь, из-за ЦРУ было вынуждено отказаться от контактов с российскими агентами, утверждает портал.

Высылка дипломатов

В конце 2016 года американские власти закрыли доступ к российским дипломатическим объектам недвижимости в Нью-Йорке и Мэриленде.
Кроме того, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского посольства "за вмешательство в выборы". США потребовали от России вывезти дипломатов в течение 72 часов.
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МедиавойныМария ЗахароваМИД РФФедеральное бюро расследований СШАРоссияСШАВ мире
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