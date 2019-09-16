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РИА Новости
Война в Сирии

Песков: необходимо повышать эффективность шагов по борьбе с террористами

21:24 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Речи о совместной трехсторонней военной операции России, Турции и Ирана в Идлибе не идет, нужно повышать эффективность шагов по борьбе с террористами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для повышения эффективности", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, каковы могут быть дополнительные шаги по борьбе с террористами в Идлибе, о которых говорил президент РФ Владимир Путин после саммита астанинской тройки по Сирии в Астане. "Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба", - добавил представитель Кремля.
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На просьбу уточнить, не идет ли речь о трехсторонней военной операции в этом районе, Песков ответил: "Нет".
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