Песков: необходимо повышать эффективность шагов по борьбе с террористами

"Для повышения эффективности", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, каковы могут быть дополнительные шаги по борьбе с террористами в Идлибе, о которых говорил президент РФ Владимир Путин после саммита астанинской тройки по Сирии в Астане. "Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба", - добавил представитель Кремля.