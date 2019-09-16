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РИА Новости
Война в Сирии

Идлиб и американские войска: итоги переговоров Путина, Эрдогана и Роухани

21:00 16.09.2019 (обновлено: 00:05 17.09.2019)
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© Фото : Presidency of The Republic of Turkey Directorate of Communications Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
© Фото : Presidency of The Republic of Turkey Directorate of Communications
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Анкаре прошли трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. В них приняли участие президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.
Ключевые заявления трех лидеров по итогам переговоров — в материале РИА Новости.

О мирном разрешении конфликта

Российский президент выразил уверенность, что достигнутые на саммите договоренности "послужат окончательному урегулированию кризиса в Сирии, восстановлению мира и безопасности в этой стране, а также укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности".
Как подчеркнул Тайип Эрдоган, по итогам саммита появилась новая надежда на разрешение кризиса, на обеспечение "территориальной целостности, спокойствия и стабильности".
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В свою очередь, иранский лидер отметил, что кризис в САР имеет только политические решение.
"Сирийское правительство и народ при всем их разнообразии способны пройти по этому важному и, конечно, непростому пути", — отметил Роухани.

Об астанинском процессе

Все участники саммита согласились, что "астанинский формат" — это эффективная площадка для выработки решений по урегулированию ситуации в Сирии.
"Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в Сирии нам необходимо работать еще больше", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
В свою очередь, Путин отметил, что совместные усилия России, Турции и Ирана "позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия".
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О территориальной целостности

Президент Ирана подчеркнул, что все участники трехсторонней встречи исходят из общих принципов по сирийскому вопросу: "сохранение территориальной целостности Сирии, уважение национального суверенитета и независимости, невмешательство во внутренние дела этой страны".
Он отметил, что Иран, Россия и Турция должны объединить усилия в "мирном урегулировании сирийского кризиса, борьбе с терроризмом, оказании помощи в создании конституционного комитета, возвращении беженцев, обмене задержанными и похищенными, улучшении гуманитарного положения".

Об Идлибе

Как подчеркнул Тайип Эрдоган, ситуация в Идлибе стала одной из главных тем саммита. Он подчеркнул, что там погибли около тысячи мирных жителей, сотни тысяч покинули свои дома.
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Роухани отметил, что Идлиб до сих пор остается в руках террористов и отметил увеличение их присутствия.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что страны продолжат совместную борьбу против боевиков.

"Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой"* радикальные группировки. <…> Мы не можем, конечно, с этим мириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом и господином Роухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", — заявил российский лидер.

О войсках США

Путин подчеркнул, что войска США присутствуют на территории Сирии незаконно, "это всем хорошо известно".
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"Будем исходить из того, что принятое президентом США Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано до конца", — добавил российский лидер.
Как отметил Роухани, "незаконное присутствие американских войск на сирийской земле ставит под угрозу ее территориальную целостность и национальный суверенитет как независимого государства — члена ООН".

О конституционном комитете Сирии

Путин сообщил, что состав конституционного комитета Сирии окончательно определен, теперь его необходимо запустить в работу.

"Россия, Турция и Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за "астанинским форматом" ведущую роль в сирийском урегулировании", — заявил российский лидер.

Вместе с этим Путин не исключил, что экстремисты могут сорвать работу конституционного комитета.
"Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают. Но для этого и существует в том числе и наша тройка — для того, чтобы купировать эти угрозы", — заявил Путин.
Как в свою очередь отметил президент Ирана, Тегеран также надеется на скорое начало работы комитета.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВойна в СирииХасан РоуханиВладимир ПутинРоссияВ мире
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