Астанинский процесс может стать моделью для Йемена, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии может стать моделью для примирения в Йемене, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Фундаментальным путем решения этой проблемы (Йемена) является политико-дипломатический путь. Возможно, то, что мы наблюдаем в астанинском процессе, возможно, это будет моделью для Йемена. Страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть в регионе можно будет безопасно производить", - заявил Роухани на брифинге по итогам переговоров с президентами России и Турции в Анкаре.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.