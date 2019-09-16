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РИА Новости

Астанинский процесс может стать моделью для Йемена, заявил Роухани

21:04 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии может стать моделью для примирения в Йемене, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Фундаментальным путем решения этой проблемы (Йемена) является политико-дипломатический путь. Возможно, то, что мы наблюдаем в астанинском процессе, возможно, это будет моделью для Йемена. Страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть в регионе можно будет безопасно производить", - заявил Роухани на брифинге по итогам переговоров с президентами России и Турции в Анкаре.
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