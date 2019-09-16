В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской республики погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины позиций ЛНР, сообщил РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"Сегодня преступники из 46-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Долгое", - сообщили в пресс-службе.