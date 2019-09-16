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РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

20:56 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача военнопленных Украине представителями ЛНР
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской республики погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины позиций ЛНР, сообщил РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
"Сегодня преступники из 46-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Долгое", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, один сотрудник Народной милиции погиб двое ранены. "Агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира", - заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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