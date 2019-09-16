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РИА Новости

Путин сообщил о контактах России и США по СВПД

20:48 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Москва находятся в контактах по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), и Россия делает все для сохранения договоренностей.
"Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере. Проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с США, и, конечно, поддерживаем на всех уровнях политический диалог с Ираном", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с участием президентов Турции и Ирана Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Али Акбар Салехи
Вчера, 13:06РИА Новости
Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиВладимир ПутинРоссияИранСШАВ мире
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