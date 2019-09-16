РПЦ выступила против расширения судебного преследования за врачебные ошибки

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В случае расширения практики судебного преследования врачей за ошибки, медики могут начать бояться вмешиваться в сложные медицинские ситуации, заявил в понедельник председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Иерарх прокомментировал трагедию в селе Курсавка Ставропольского края, где 24-летняя роженица скончалась на операционном столе больницы. Причиной смерти женщины стала большая кровопотеря при операции кесарева сечения. Врачей обвиняют в том, что они ввели пациентке двойную дозу обезболивающего и бросили одну на операционном столе.

Говоря о том, нужно ли ужесточить ответственность врачей за последствия проводимого ими лечения, митрополит подчеркнул, что "от ошибки не застрахован ни один врач", и, если существующая практика судебного преследования за врачебные ошибки будет расширяться, это может привести к тому, что врачи будут стараться не вмешиваться в сложные медицинские ситуации.

"Они будут бояться тех рисков, с которыми неизменно сопряжено лечение тяжелых пациентов", - приводит в понедельник слова митрополита Илариона пресс-служба синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

При этом он добавил, что "если речь идет именно о пренебрежительном отношении к пациенту, о халатности, повлекшей смерть, здесь необходимо судебное расследование, должны быть найдены виновные, они должны быть наказаны".

В целом, архиерей считает, что из каждого случая должны делаться выводы относительно руководства того лечебного учреждения, где это произошло, "но, прежде всего, нужно выяснить все обстоятельства происшедшего".

Врач – реаниматолог иеромонах Феодорит (Сенчуков), пояснил РИА Новости, что любая смерть, а особенно беременной или роженицы, всегда тщательно расследуется. "Любая смерть всегда расследуется в медицинском сообществе, особенно смерть роженицы или беременной. Если мы говорим про инсульт у бабушки – смерть более прогнозируема, а беременность - это нормальное состояние, а не болезнь, если протекает без патологий", - сказал отец Феодорит.