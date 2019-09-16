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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области планируют создать селекционные сельхозцентры

20:28 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области планируют создать в регионе селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры, сообщает в понедельник облправительство.
Ход реализации национального проекта "Наука", а также вопросы создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров рассматривались в Москве на заседании коллегии министерства науки и высшего образования РФ. По поручению губернатора региона Александра Гусева в мероприятии принял участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.
"Селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию новых высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики", - говорится в сообщении.
Как отметил на заседании Логвинов, вопрос создания центров уже проработан с ведущими агропредприятиями Воронежской области.
"Регион готов реализовать на базе федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных минобрнауки России, создание селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров на принципах государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.
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