В Воронежской области планируют создать селекционные сельхозцентры

ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области планируют создать в регионе селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры, сообщает в понедельник облправительство.

Ход реализации национального проекта "Наука", а также вопросы создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров рассматривались в Москве на заседании коллегии министерства науки и высшего образования РФ. По поручению губернатора региона Александра Гусева в мероприятии принял участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.

"Селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию новых высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании Логвинов, вопрос создания центров уже проработан с ведущими агропредприятиями Воронежской области.