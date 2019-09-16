Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T20:09Z
https://ria.ru/20190916/1558747988.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152752/37/1527523788_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_fb246b154d29410966525d92fc92b15b.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Кубань убрала кукурузу с половины посевных площадей

20:09 16.09.2019
90
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка кукурузы в Краснодарском крае
Уборка кукурузы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края убрали кукурузу с половины посевных площадей, урожай превысил 1 миллион тонн, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на краевой минсельхоз.
"На Кубани урожай зерновой кукурузы превысил 1 миллион тонн. Аграрии убрали культуру с половины посевных площадей. Валовой сбор агрокультуры составляет 1,1 миллиона тонн при средней урожайности 46,2 центнера с гектара. Это в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Наибольшие объемы зерна кукурузы собраны в Тихорецком, Каневском, Кущевском, Выселковском и Новокубанском районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кукуруза входит в число экспортно ориентированной сельхозпродукции Краснодарского края в категории "Злаки". "В ближайшие пять лет объем производства пшеницы, ячменя и кукурузы предстоит нарастить более чем на 20%. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" их экспортные поставки планируется увеличить на 10%", – отметили в краевом минсельхозе.
В целом, в рамках нацпроекта экспорт продукции АПК Краснодарского края к 2024 году должен составить 3,8 миллиарда долларов.
Краснодарский край в 2018 году произвел 1,9 миллиона тонн кукурузы, урожайность агрокультуры составила 33,9 центнера с гектара.
Краснодарский край
11 сентября, 14:40Краснодарский край
Власти Кубани рассказали об урожае зернобобовых в этом году
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Евтухов: за 5 лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 трлн рублей
РИА
Новости
Вырубка леса
Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Кудрин: бюджет может позволить себе больше расходов в ближайшие десять лет
Система нагревания табака
Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака
Лента
новостей
Колосья пшеницы
В Воронежской области планируют создать селекционные сельхозцентры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Россия и Иран договорились активизировать работу по соглашению о нацвалютах
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Российский посол назвал удары Израиля по Сирии неприемлемыми
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил влияние ограничений на товарооборот между Россией и Турцией
Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Европа согласилась внести $15 миллиардов в механизм INSTEX, заявили в Иране
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния