Кубань убрала кукурузу с половины посевных площадей

"На Кубани урожай зерновой кукурузы превысил 1 миллион тонн. Аграрии убрали культуру с половины посевных площадей. Валовой сбор агрокультуры составляет 1,1 миллиона тонн при средней урожайности 46,2 центнера с гектара. Это в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Наибольшие объемы зерна кукурузы собраны в Тихорецком, Каневском, Кущевском, Выселковском и Новокубанском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кукуруза входит в число экспортно ориентированной сельхозпродукции Краснодарского края в категории "Злаки". "В ближайшие пять лет объем производства пшеницы, ячменя и кукурузы предстоит нарастить более чем на 20%. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" их экспортные поставки планируется увеличить на 10%", – отметили в краевом минсельхозе.