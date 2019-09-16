США выгодно сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии, считает эксперт

ДОХА, 16 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Страны-импортеры саудовской нефти могут начать поиск других источников поставок энергоносителей, далеких от нестабильных районов, и одним из таких поставщиков могут стать США, высказал мнение РИА Новости доцент факультета бизнеса и экономики Катарского университета Абдесамад аль-Азани в связи с атакой на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

"США извлекут пользу из происходящего в нефтяной отрасли в Саудовской Аравии. Вероятно, что после последних событий страны-импортеры могут начать поиск источников энергоносителей из районов, где нет напряженности, и Америка может стать такой альтернативой, о чем ясно заявил президент Трамп, когда написал об отсутствии необходимости в поставках ближневосточной нефти, адресовав тем самым послание импортерам, что США могут стать альтернативным поставщиком", - считает аль-Азани.

При этом, по мнению эксперта, от сокращения добычи в королевстве также могут выиграть страны ОПЕК, включая Россию, из-за существенного роста цен на нефть. "Если такие нападения продолжатся или в случае неспособности Saudi Aramco вернуть добычу на прежний уровень за одну-три недели, цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель, что может пойти на пользу России и другим странам ОПЕК", - уточнил он.