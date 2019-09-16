Володин и глава Узбекистана обсудили важность контактов парламентов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, стороны отметили важность продолжения интенсивных межпарламентских контактов, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Глава нашего государства с глубоким удовлетворением отметил, что регулярный и плодотворный диалог на высшем уровне позволил придать отношениям стратегического партнерства и союзничества между двумя странами совершенно новую динамику, наполнить их конкретным содержанием", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, в ходе встречи особое внимание было уделено "важности продолжения интенсивных межпарламентских контактов и обменов, в том числе, эффективно используя действующие механизмы сотрудничества между обеими палатами парламентов наших стран".

В качестве приоритетных направлений обозначены тесное партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержка межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций, отметили в пресс-службе.

Володин подтвердил приверженность углублению межпарламентских связей в целях всемерного укрепления узбекско-российского полномасштабного сотрудничества. "Высокий гость пожелал успешного проведения предстоящих в этом году выборов в законодательную (нижнюю) палату олий мажлиса (парламента - ред.) Республики Узбекистан и местные органы представительной власти", - добавили в пресс-службе.