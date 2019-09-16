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РИА Новости

Володин и глава Узбекистана обсудили важность контактов парламентов

18:50 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, стороны отметили важность продолжения интенсивных межпарламентских контактов, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"Глава нашего государства с глубоким удовлетворением отметил, что регулярный и плодотворный диалог на высшем уровне позволил придать отношениям стратегического партнерства и союзничества между двумя странами совершенно новую динамику, наполнить их конкретным содержанием", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы, в ходе встречи особое внимание было уделено "важности продолжения интенсивных межпарламентских контактов и обменов, в том числе, эффективно используя действующие механизмы сотрудничества между обеими палатами парламентов наших стран".
В качестве приоритетных направлений обозначены тесное партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержка межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций, отметили в пресс-службе.
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Володин подтвердил приверженность углублению межпарламентских связей в целях всемерного укрепления узбекско-российского полномасштабного сотрудничества. "Высокий гость пожелал успешного проведения предстоящих в этом году выборов в законодательную (нижнюю) палату олий мажлиса (парламента - ред.) Республики Узбекистан и местные органы представительной власти", - добавили в пресс-службе.
Володин сегодня также провел встречи с главами обеих палат парламента – спикером законодательной палаты (нижней палаты) Нурдинжоном Исмоиловым и председателем сената (верхней палаты) Танзилой Нарбаевой, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана. В составе думской делегации - председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава комитета по обороне Владимир Шаманов.
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