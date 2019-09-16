Нижегородцы выбрали проекты, которые реализуют за счет областного бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Почти 90 предложений местного самоуправления будут реализованы за счет областного бюджета по итогам голосования нижегородцев в рамках проекта "Вам решать", сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект участия жителей Нижегородской области в модельном бюджете территории "Вам решать", инициированный губернатором Глебом Никитиным, стартовал в регионе 1 сентября. В течение двух недель нижегородцы голосовали за понравившиеся им идеи благоустройства различных территорий. Региональный бюджет выделил на проект 900 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на цели, за которые проголосовало большинство жителей.

"Органы местного самоуправления районов и городских округов предложили более 200 проектов на 1,9 миллиарда рублей для их финансирования из областного бюджета. 900 миллионов рублей будут распределены по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 миллионов рублей, от 15 до 75 тысяч — по 15 миллионов рублей, от 75 до 200 тысяч человек — по 25 миллионов рублей, от 200 тысяч — по 40 миллионов рублей, более миллиона жителей — по 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в голосовании, отметив, что свой выбор в рамках проекта "Вам решать" сделали более 161 тысячи человек.

"По итогам голосования нижегородцев в рамках проекта "Вам решать" 89 предложений местного самоуправления будут реализованы за счет бюджета области. Так, в 31 районе и городском округе выиграл 1 проект, в 10 – по 2, в шести – по 3, в пяти – по 4 проекта", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Он отметил, что при формировании областного бюджета на реализацию проектов-победителей будет предусмотрена отдельная дотация.