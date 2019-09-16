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РИА Новости

Путин отметил влияние ограничений на товарооборот между Россией и Турцией

18:40 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил турецких партнеров обратить внимание на ситуацию с ограничениями в отношении продукции российской металлургической и химической промышленности, поскольку это сказалось на товарообороте между странами.
"Как уже президент (Турции Тайип Эрдоган) отметил, мы в прошлом году добились значительных результатов – в товарообороте 25 с лишним миллиардов долларов. Корректировка, к сожалению, есть в этом году. Полагаем, что это в том числе за счет определенных ограничительных мер со стороны наших турецких партнеров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, имея в виду удобрения. Просили бы наших турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами", - сказал Путин на российско-турецких переговорах в расширенном формате, стенограмму его выступления приводит сайт Кремля.
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Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 25,5 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 21,3 миллиарда долларов и импорта – 4,2 миллиарда долларов.
За январь-июль 2019 года внешнеторговый оборот России и Турции составил 14,3 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 11,7 миллиарда долларов и импорт – 2,6 миллиарда долларов.
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