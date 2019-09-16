Путин отметил влияние ограничений на товарооборот между Россией и Турцией

"Как уже президент (Турции Тайип Эрдоган) отметил, мы в прошлом году добились значительных результатов – в товарообороте 25 с лишним миллиардов долларов. Корректировка, к сожалению, есть в этом году. Полагаем, что это в том числе за счет определенных ограничительных мер со стороны наших турецких партнеров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, имея в виду удобрения. Просили бы наших турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами", - сказал Путин на российско-турецких переговорах в расширенном формате, стенограмму его выступления приводит сайт Кремля.