Володин пригласил коллег из Узбекистана стать наблюдателями в ПА ОДКБ

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым пригласил узбекистанских коллег стать наблюдателями в Парламентской ассамблее ОДКБ.
Встреча Володина и Мирзиёева продолжалась более двух часов. Спикер Госдумы подчеркнул, что переговоры прошли успешно.
"Мы обсуждали этот вопрос (участия узбекистанских парламентариев в ПА ОДКБ), возможно, вместе будем работать в Парламентской ассамблее ОДКБ, мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе Парламентской ассамблеи", - сказал Володин по итогам встречи в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Володин и Мирзиёев также обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе в гуманитарной. Президент Узбекистана рассказал Володину о проходящем в Коканде Международном фестивале народно-прикладного искусства. В ответ председатель Госдумы предложил провести в ГД выставку декоративно-прикладного искусства Узбекистана.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.