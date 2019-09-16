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РИА Новости

Володин пригласил коллег из Узбекистана стать наблюдателями в ПА ОДКБ

18:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым пригласил узбекистанских коллег стать наблюдателями в Парламентской ассамблее ОДКБ.
Встреча Володина и Мирзиёева продолжалась более двух часов. Спикер Госдумы подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

"Мы обсуждали этот вопрос (участия узбекистанских парламентариев в ПА ОДКБ), возможно, вместе будем работать в Парламентской ассамблее ОДКБ, мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе Парламентской ассамблеи", - сказал Володин по итогам встречи в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Володин и Мирзиёев также обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе в гуманитарной. Президент Узбекистана рассказал Володину о проходящем в Коканде Международном фестивале народно-прикладного искусства. В ответ председатель Госдумы предложил провести в ГД выставку декоративно-прикладного искусства Узбекистана.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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