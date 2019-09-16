Володин пригласил коллег из Узбекистана стать наблюдателями в ПА ОДКБ

"Мы обсуждали этот вопрос (участия узбекистанских парламентариев в ПА ОДКБ), возможно, вместе будем работать в Парламентской ассамблее ОДКБ, мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе Парламентской ассамблеи", - сказал Володин по итогам встречи в интервью телеканалу "Узбекистан 24".