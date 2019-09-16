Вместе в будущее: презентация китайской провинции Гуандун прошла в Москве

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Развитие сотрудничества российских организаций и компаний с провинцией Гуандун – крупнейшим по экономическому потенциалу регионом КНР, может сыграть одну из ключевых ролей в развитии двусторонних отношений в области торговли, культуры, науки и образования, считают участники состоявшейся в Москве презентации этой китайской провинции, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие, организованное Гуандунской телерадиовещательной компанией в партнерстве с МИА "Россия сегодня", прошло в рамках Фестиваля Китая в Москве, приуроченного к 70-летию образования КНР и 70-летию установлению российско-китайских дипломатических отношений.

В рамках дискуссионного форума "Россия и Гуандун: создаем будущее вместе" ведущие эксперты из России и Китая обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве, включая сферы экономики, новых технологий, культуры и СМИ, рассказали об опыте совместных региональных проектов с участием российских и гуандунских предприятий и организаций.

"Радостно видеть, что организаторы этого мероприятия собрали такое большое количество людей, от которых серьезно зависит развитие и российско-китайских отношений, и перспективы китайского бизнеса на территории Российской Федерации. Та представительная делегация, которая присутствует здесь, вполне может послужить основой для заседания любой российско-китайской подкомиссии, которые мы регулярно проводим", - отметил на открытии форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Он подчеркнул, что форум проходит накануне новых позитивных сдвигов в области двусторонних отношений: в Санкт-Петербурге на этой неделе пройдет ряд заседаний российско-китайских комиссий по сотрудничеству, гуманитарным, научно-техническим и промышленным аспектам.

"Российско-китайский диалог набирает обороты, но я хотел бы напомнить, что этот год является также годом нашего сотрудничества в сфере регионов, и одним из самых знаковых, самых ярких событий здесь станут дни провинции Гуандун в Москве", - заключил Волин.

В свою очередь, советник по культуре посольства Китая в РФ, руководитель Китайского культурного центра в Москве Гун Цзяцзя отметила, что нынешний форум является "искренним приглашением для российских предпринимателей, экспертов в области финансов, экономики, культуры и образования принять участие в строительстве и развитии региона Большого залива для совместного процветания".

Она отметила, что провинция Гуандун - одно из мест зарождения древней китайской цивилизации – сегодня находится "в авангарде реформ и открытости".

"Регион станет локомотивом экономического развития Китая, технологических инноваций, финансов, торговли, а также культурной интеграции. Главы Китая и России объявили 2020–2021 годы периодом научно-технического и инновационного сотрудничества, и я верю, что у двух стран неограниченный потенциал в сфере технологических инноваций", - резюмировала советник.

Больше информации - крепче сотрудничество

Как отметил в ходе дискуссии руководитель департамента радионовостей Гуандунской телерадиовещательной компании Гао Госинь, отношения между Россией и Китаем уже вышли на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Об этом свидетельствует, в частности, рост товарооборота, который в 2018 году достиг отметки в 100 миллиардов долларов и, по прогнозам китайских специалистов, должен удвоиться через шесть лет.

Гао Госинь напомнил, что провинция Гуандун является самой крупной в Китае по объему экономики: ее ВВП в прошлом году превысил 9 триллионов юаней, сформировав более одной десятой от общего объема ВВП страны.

"Поэтому мы говорим, что Гуандун будет играть ключевую роль в развитии наших двусторонних отношений. Мы нацелены на сотрудничество в области науки, торговли, образования, а также по другим направлениям. Провинция Гуандун территориально находится дальше всего от России, но мы преодолеем это расстояние", - заверил представитель Гуандунской телерадиовещательной компании.

Он также указал на важность укрепления сотрудничества между российскими и китайскими СМИ. В 2019 году, по данным Гао Госиня, число организаций двух стран, которые сотрудничают в этой сфере, выросло с 30 до 50. "Мы должны общаться еще теснее, в том числе в рамках регионального сотрудничества средств массовой информации", - считает Гао Госинь.

Его поддержал директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik Василий Пушков, констатировавший, что уровень информации о Китае в российских СМИ пока не отвечает должным образом уровню взаимоотношений между странами.

"Провинция Гуандун имеет ВВП, сравнимый с номинальным ВВП России, однако на сегодняшний день информации об этом регионе у нас очень мало. И ответственность за то, чтобы такая информация появилась, ложится на СМИ", - сказал Пушков.

Он напомнил, что Sputnik вещает сегодня на 32 языках мира, и одним из важнейших направлений является Китай. В год Sputnik выпускает около 50 тысяч новостных материалов о Китае.

Кроме того, российской компании удалось пригласить на свой аккаунт в ведущей китайской социальной сети Weibo более 10 миллионов человек, представляющих китайскую аудиторию.

"Мы стараемся давать как можно больше информации о Китае, потому что именно это является двигателем для представителей бизнеса, которые должны понять, что китайское направление сейчас самое перспективное. Кроме того, наша задача – способствовать увеличению туристического потока", - сказал представитель "Россия сегодня".

При этом, считает Пушков, важна не только работа с официальным Пекином, но и с конкретными китайскими провинциями, которые представляют интерес для РФ. В этом смысле и российским регионам можно поучиться у провинции Гуандун, которая демонстрирует активность в продвижении своего потенциала, не боится тратить на это ресурсы.

"Невозможно построить взаимодействие только через столицы. Мы должны сближаться на основе общих интересов, не дожидаясь призыва сверху. Наши СМИ должны активнее участвовать в гуманитарных проектах, вместе налаживать народную дипломатию, обмениваться опытом, и это даст фантастический результат. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество с провинцией Гуандун, с Гуандунской телерадиокомпанией будет способствовать росту взаимопонимания между народами двух стран", - заключил Пушков.

Большой залив - всё для жизни и бизнеса

О привлекательности провинции Гуандун и, в целом, региона Большого залива для ведения бизнеса и туризма рассказал декан факультета русского языка Института европейских языков и культуры Гуандунского университета иностранных языков и международной торговли, заместитель директора Центра изучения России Ли Ан.

Ли Ан, выступивший на русском языке, напомнил, что регион Большого Залива включает в себя Специальный административный район Сянган (Гонконг), Специальный административный район Аомэн (Макао), города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгуань, Чжуншань, Цзянмэнь, Чжаоцин, относящиеся к провинции Гуандун. Регион Большого Залива имеет площадь 56 тысяч квадратных километров и население более 70 миллионов человек.

Если Сянган и Аомэнь славятся развитой индустрией услуг, то в Гуандуне бурно развивается передовое производство, высокие технологии и новые стратегически важные отрасли. Провинция является основной площадкой китайской политики реформ и открытости, где создается законодательно обеспеченная интернациональная бизнес-среда, отметил он. Сегодня здесь создается агломерация мирового уровня с условиями, наиболее удобными как для ведения бизнеса, так и для проживания. Функционируют торговые площадки мирового значения - Гонконгская и Шэньчжэньская фондовые биржи, сооружен самый длинный в мире морской мост, соединяющий Сянган, город Чжухай и Аомэнь, запущены высокоскоростные поезда. Растущий кластер портов и аэропортов позволяет добраться во многие города мира. Регион, находясь на пересечении морских и наземных торговых путей, является ключевым звеном проекта "Один пояс - один путь".

В регионе работают десятки тысяч высокотехнологичных предприятий, организованы научно-технологические центры с современным оборудованием и сосредоточено большое количество вузов, многие из которых входят в мировые топ-100. "Таким образом, создается благоприятная среда для инноваций, когда достижения научно-технического прогресса быстро получают практическое применение", - отметил сообщил Ли Ан.

Начало положено

В ходе встречи позитивным опытом сотрудничества поделились представители бизнеса, образования и культуры России и Китая. В частности, вице-президент автомобильной компании GAC Motor, глава ее российского представительства Ван Шуньшен рассказал о выходе компании на российский рынок, который состоялся в прошлом году.

"Для нас было важно выйти на российский рынок, и теперь я верю, что наша компания сможет успешно развиваться в России, завоевывая репутацию и оказывая все больше услуг своим клиентам", - сказал Ван Шуньшен.

О работе высокотехнологичных китайских компаний в Москве рассказал генеральный директор Российско-китайского технопарка "Дружба" Анатолий Конин. Своими впечатлениями, а также опытом работы и ведения бизнеса в провинции Гуандун поделились владелец торговой марки LaoWaiMe и совладелец консалтинговой компании UCHINA Артем Жданов, художник и преподаватель китайской живописи и каллиграфии Анна Донченко, а также сотрудник российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэнь Светлана Киржанова.

Все выступавшие от китайской делегации одним из ключевых моментов в сотрудничестве провинции Гуандун с РФ назвали создание университета, учрежденного совместно МГУ имени М.В.Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и муниципальными властями города Шэньчжэнь. О проекте создания университета было официально объявлено в 2014 году во время визита президента России в КНР.

Пять первых факультетов МГУ-ППИ были открыты в 2017 году: филологический, биологический, экономический, факультет вычислительной математики и кибернетики, факультет материаловедения. Обучение в совместном университете ведется на трех языках (русском, китайском и английском) по образовательным стандартам МГУ. Архитектурный комплекс университета выполнен в стиле кампуса МГУ на Воробьевых горах.

Презентация провинции Гуандун в Москве завершилась сюрпризом: на сцену вышла студентка третьего курса Института стран Азии и Африки МГУ Гульсасак Магасумова, которая исполнила популярную в Китае песню Терезы Тенг "Луна выражает моё сердце" и была встречена бурными аплодисментами китайской аудитории.

"Я начала изучать китайский язык, потому что Китай становится все более популярным, а его отношения с Россией развиваются как в политике, так и в экономике. Ну и, конечно, мне очень нравится культура и история этой страны", - сказала Гульсасак корреспонденту РИА Новости.