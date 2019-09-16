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РИА Новости

Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе

18:15 16.09.2019 (обновлено: 18:17 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.
"У нас 2-5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там", - сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом с участием членов делегаций, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
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Российская энергетическая неделяВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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