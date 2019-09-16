Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе

"У нас 2-5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там", - сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом с участием членов делегаций, сообщается на сайте Кремля.