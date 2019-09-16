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РИА Новости
Республика Адыгея

В Адыгее темп роста инвестиций увеличился вдвое с начала года

18:12 16.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вид на город Майкоп. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Темп роста инвестиций в Адыгее с начала года увеличился вдвое, достигнув 15,8 миллиарда рублей, однако для дальнейшего роста необходимо решить проблему энергообеспеченности региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы, за последние годы наблюдается увеличение инвестиционной активности в экономике республики. Так, в прошлом году темп роста инвестиций составил 142,5% к уровню 2017 года и достиг 31,6 млрд. рублей. По данному показателю Адыгея заняла 1 место среди регионов России. С начала года темп роста к предыдущему периоду составил 200% и превысил 15,8 млрд. рублей", - говорится в сообщении.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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По данным республиканских властей, до 2022 года в Адыгее планируется завершение нескольких масштабных инвестиционных проектов. В частности, компания "ВетроОГК" ведет строительство самого большого в стране ветропарка, Ingka реализует проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ "Мега Адыгея", "ОРАС-Алюминиевый профиль" возведет завод по производству алюминиевого профиля, "Русская селекция" занимается организацией производства семенного материала масличных культур.
При этом отмечается, что для достижения целевых показателей в инвестиционной политике Адыгеи важной задачей является ликвидация дефицита энергоресурсов.
"Во многом успешная реализация инвестиционных проектов зависит от повышения энергообеспеченности республики. Для решения этих вопросов мы тесно взаимодействуем с Минэнерго России и ПАО "Россети". На сегодняшний день также ведется серьезная работа по созданию индустриального парка "Яблоновский", и мы рассчитываем на поддержку Минэка России при создании необходимой инфраструктуры для данного проекта", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова по итогам селекторного совещания министра экономики РФ Максима Орешкина с руководителями российских регионов по вопросам инвестиционной деятельности.
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Республика АдыгеяАдыгеяЭкономика
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