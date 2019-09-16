В Адыгее темп роста инвестиций увеличился вдвое с начала года

КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Темп роста инвестиций в Адыгее с начала года увеличился вдвое, достигнув 15,8 миллиарда рублей, однако для дальнейшего роста необходимо решить проблему энергообеспеченности региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы, за последние годы наблюдается увеличение инвестиционной активности в экономике республики. Так, в прошлом году темп роста инвестиций составил 142,5% к уровню 2017 года и достиг 31,6 млрд. рублей. По данному показателю Адыгея заняла 1 место среди регионов России. С начала года темп роста к предыдущему периоду составил 200% и превысил 15,8 млрд. рублей", - говорится в сообщении.

По данным республиканских властей, до 2022 года в Адыгее планируется завершение нескольких масштабных инвестиционных проектов. В частности, компания "ВетроОГК" ведет строительство самого большого в стране ветропарка, Ingka реализует проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ "Мега Адыгея", "ОРАС-Алюминиевый профиль" возведет завод по производству алюминиевого профиля, "Русская селекция" занимается организацией производства семенного материала масличных культур.

При этом отмечается, что для достижения целевых показателей в инвестиционной политике Адыгеи важной задачей является ликвидация дефицита энергоресурсов.