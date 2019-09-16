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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за умышленные нарушения на ЕГЭ

17:43 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен в Екатеринбурге
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения ЕГЭ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы поясняют, что согласно действующему законодательству, одновременно с аннулированием результатов экзаменов на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.
"Таким образом, в отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждается дело об административном правонарушении и одновременно аннулируются результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, отмечают разработчики, в случае, если штрафные санкции наложены на несовершеннолетнего, не имеющего собственных доходов, штраф оплачивается его родителями. Таким образом, наказание несет не сам участник государственной итоговой аттестации, а его родители.
"Принятие представленного федерального закона позволит применять к участникам государственной итоговой аттестации, нарушившим порядок ее проведения, только одну меру воздействия и снизит финансовую нагрузку на родителей (законных представителей) несовершеннолетних", - поясняют авторы.
Директор ФИПИ Оксана Решетникова
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