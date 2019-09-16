В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за умышленные нарушения на ЕГЭ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения ЕГЭ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы поясняют, что согласно действующему законодательству, одновременно с аннулированием результатов экзаменов на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

"Таким образом, в отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждается дело об административном правонарушении и одновременно аннулируются результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечают разработчики, в случае, если штрафные санкции наложены на несовершеннолетнего, не имеющего собственных доходов, штраф оплачивается его родителями. Таким образом, наказание несет не сам участник государственной итоговой аттестации, а его родители.