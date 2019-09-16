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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации с транзитом газа в Европу через Украину

17:34 16.09.2019 (обновлено: 17:35 16.09.2019)
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19 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Газовая война грозит расколоть Европу". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- народный депутат Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;
- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ.

Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Газовый конфликт между Украиной и Россией приобретает глобальный характер. 19 сентября состоится очередной раунд переговоров о транзите газа между представителями России, Украины и Евросоюза. Европейские потребители, и в первую очередь германская промышленность, оказались заложниками малых стран, влияющих на транзит российских энергоресурсов. Сможет ли новый украинский президент выстроить отношения в энергетической сфере в интересах своей страны и Европы, или займет радикальную позицию, за которой просматриваются геополитические интересы США?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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