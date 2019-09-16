Пресс-конференция о ситуации с транзитом газа в Европу через Украину

Участники:
- народный депутат Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;
- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Газовый конфликт между Украиной и Россией приобретает глобальный характер. 19 сентября состоится очередной раунд переговоров о транзите газа между представителями России, Украины и Евросоюза. Европейские потребители, и в первую очередь германская промышленность, оказались заложниками малых стран, влияющих на транзит российских энергоресурсов. Сможет ли новый украинский президент выстроить отношения в энергетической сфере в интересах своей страны и Европы, или займет радикальную позицию, за которой просматриваются геополитические интересы США?
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- народный депутат Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;
- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Газовый конфликт между Украиной и Россией приобретает глобальный характер. 19 сентября состоится очередной раунд переговоров о транзите газа между представителями России, Украины и Евросоюза. Европейские потребители, и в первую очередь германская промышленность, оказались заложниками малых стран, влияющих на транзит российских энергоресурсов. Сможет ли новый украинский президент выстроить отношения в энергетической сфере в интересах своей страны и Европы, или займет радикальную позицию, за которой просматриваются геополитические интересы США?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/