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РИА Новости

В Северной Осетии начали проверку после инцидента с пьяным врачом

17:15 16.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПЯТИГОРСК, 16 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой, предположительно, пьяный врач из Северной Осетии рекомендовал ребёнку наносить мазь на гипс, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором врач сидит за столом, склонив голову, и вяло реагирует на вопросы вошедшего. Автор видео утверждает, что это врач-травматолог из поликлиники Моздока, и он был пьян, когда советовал ребёнку наносить мазь на гипс. Как ранее сообщили в минздраве, врач после появления видео в интернете был уволен.
"В средствах массовой информации распространены сведения о том, что 14 сентября в детском поликлиническом отделении ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" 43-летний врач-травматолог, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при осмотре 8-летнего ребенка, пришедшего с родителями на консультацию, у которого был перелом лодыжки ноги и наложен гипс, не ознакомившись с медицинской документацией, сделал назначение – смазывать гипс мазью. По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает СУСК.
Как отмечается, в настоящее время следователями изымается медицинская документация, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Следственный комитет РФСеверная Осетия
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