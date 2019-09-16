В Северной Осетии начали проверку после инцидента с пьяным врачом

ПЯТИГОРСК, 16 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой, предположительно, пьяный врач из Северной Осетии рекомендовал ребёнку наносить мазь на гипс, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором врач сидит за столом, склонив голову, и вяло реагирует на вопросы вошедшего. Автор видео утверждает, что это врач-травматолог из поликлиники Моздока, и он был пьян, когда советовал ребёнку наносить мазь на гипс. Как ранее сообщили в минздраве, врач после появления видео в интернете был уволен.

"В средствах массовой информации распространены сведения о том, что 14 сентября в детском поликлиническом отделении ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" 43-летний врач-травматолог, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при осмотре 8-летнего ребенка, пришедшего с родителями на консультацию, у которого был перелом лодыжки ноги и наложен гипс, не ознакомившись с медицинской документацией, сделал назначение – смазывать гипс мазью. По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает СУСК.