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РИА Новости

В Самарской области открылась первая инжиниринговая конференция

17:03 16.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 16 сен — РИА Новости. Первая инжиниринговая конференция начала свою работу в понедельник в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 16 сентября, на площадке тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" состоялось открытие первой инжиниринговой конференции", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, ключевой темой конференции стали национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста. Организаторы конференции правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при партнерстве ассоциации "Технет" подготовили серию круглых столов и мастер-классов, на которых участники рассмотрят перспективные технологии и центры компетенций в качестве основы для развития российского инжиниринга, цифровое проектирование и моделирование, а также новые наработки в области виртуальной реальности, аддитивных технологий и другое.
"Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Многие задачи, предполагающие развитие этой сферы, заложены и в национальных проектах, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов призвал сделать форум регулярным, "подключить" к участию в нем и другие регионы страны.
Кроме того, в рамках конференции был подписан ряд соглашений, которые дадут новый стимул для развития научно-образовательного центра Самарской области. Так, было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Институт регионального развития", управляющей компанией научно-образовательного центра Самарской области и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Также было подписано соглашение между АНО "Институт регионального развития" и ООО "Рус М" – резидентом "Сколково", партнером "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". По словам Азарова, подписанные документы стали основой для дальнейшего технологического развития Самарской области.
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Дмитрий АзаровСамарская областьРоссияЭкономика
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