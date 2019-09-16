В Самарской области открылась первая инжиниринговая конференция

САМАРА, 16 сен — РИА Новости. Первая инжиниринговая конференция начала свою работу в понедельник в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В понедельник, 16 сентября, на площадке тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" состоялось открытие первой инжиниринговой конференции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ключевой темой конференции стали национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста. Организаторы конференции правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при партнерстве ассоциации "Технет" подготовили серию круглых столов и мастер-классов, на которых участники рассмотрят перспективные технологии и центры компетенций в качестве основы для развития российского инжиниринга, цифровое проектирование и моделирование, а также новые наработки в области виртуальной реальности, аддитивных технологий и другое.

"Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Многие задачи, предполагающие развитие этой сферы, заложены и в национальных проектах, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов призвал сделать форум регулярным, "подключить" к участию в нем и другие регионы страны.