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РИА Новости
Теплоснабжение

ГУП "ЖКХ Якутии" своевременно запустило в работу все котельные

17:01 16.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГУП "ЖКХ Якутии" в положенный срок подготовило и запустило в работу 691 котельную в республике, следует из сообщения предприятия.

"Все … теплоснабжающие объекты ГУП "ЖКХ РС (Я)" своевременно запущены в осенне-зимний период, и сегодня они функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Предприятие до конца августа запустило тепло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. Также в течение первой декады сентября были запущены в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, до 15 сентября произведен запуск котельных поселка Витим, поселка Маган и двух котельных в городе Якутске.
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" обеспечивает теплоснабжением 74% территории республики. В обслуживании предприятия находится более трети сетей теплоснабжения и более половины котельных от общего количества, расположенных на территории Якутии. Предприятие производит более четверти тепловой энергии, вырабатываемой в республике. Установленная тепловая мощность – 2 648 Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеЖКХЯкутияЭкономика
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