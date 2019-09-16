ГУП "ЖКХ Якутии" своевременно запустило в работу все котельные

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГУП "ЖКХ Якутии" в положенный срок подготовило и запустило в работу 691 котельную в республике, следует из сообщения предприятия.

"Все … теплоснабжающие объекты ГУП "ЖКХ РС (Я)" своевременно запущены в осенне-зимний период, и сегодня они функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Предприятие до конца августа запустило тепло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. Также в течение первой декады сентября были запущены в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, до 15 сентября произведен запуск котельных поселка Витим, поселка Маган и двух котельных в городе Якутске.