"Хабаровская генерация" завершила ремонт энергоблоков в регионе

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Хабаровская генерация", филиал "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "Русгидро") завершила ремонт энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3, говорится в сообщении ДГК.

"На Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3 (входят в филиал "Хабаровская генерация" ДГК) в срок завершились плановые ремонты энергоблоков", - сообщает компания.

Энергетики за время ремонта энергоблока №3 на Хабаровской ТЭЦ-3, который длился более трех месяцев, провели сверхтиповые работы на котлоагрегате и генераторе блока.

Комсомольские энергетики в срок завершили плановый средний ремонт энергоблока №2. "Работы проведены как типовые, так и сверхтиповые, коснувшиеся, главным образом, оборудования котлоагрегата", - отметил главный инженер Комсомольской ТЭЦ-3 Евгений Балашов.

Уточняется, что на капремонт блочного оборудования Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3 "Хабаровская генерация" направила более 150 миллионов рублей.