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РИА Новости
Теплоснабжение

"Хабаровская генерация" завершила ремонт энергоблоков в регионе

16:59 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Хабаровская генерация", филиал "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "Русгидро") завершила ремонт энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3, говорится в сообщении ДГК.

"На Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3 (входят в филиал "Хабаровская генерация" ДГК) в срок завершились плановые ремонты энергоблоков", - сообщает компания.

Энергетики за время ремонта энергоблока №3 на Хабаровской ТЭЦ-3, который длился более трех месяцев, провели сверхтиповые работы на котлоагрегате и генераторе блока.
Комсомольские энергетики в срок завершили плановый средний ремонт энергоблока №2. "Работы проведены как типовые, так и сверхтиповые, коснувшиеся, главным образом, оборудования котлоагрегата", - отметил главный инженер Комсомольской ТЭЦ-3 Евгений Балашов.
Уточняется, что на капремонт блочного оборудования Хабаровской ТЭЦ-3 и Комсомольской ТЭЦ-3 "Хабаровская генерация" направила более 150 миллионов рублей.
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Филиал "Хабаровская генерация" действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций. Установленная электрическая мощность энергообъектов филиала составляет 2,2 ГВт, тепловая - 6,37 тысячи Гкал/час.
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