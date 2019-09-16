Круглый стол в связи с атакой на НПЗ Саудовской Аравии

Участники:
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова , доктор политических наук Алексей ФЕНЕНКО.
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое. Цена на нефть резко скакнула вверх. Ответственность за удары взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако в Вашингтоне в этом усомнились и возложили вину за атаку на Иран. В свою очередь Тегеран полностью отвергает подобные предположения.
Как стали возможны удары по жизненно важным объектам Саудовской Аравии, почему молчала ПВО? Насколько обоснованы обвинения Вашингтона в адрес Ирана? Что предпримут США и их союзники в регионе? Даст ли хуситам их способность наносить удары в самую болезненную точку противника возможность добиться прекращения войны в Йемене на выгодных для себя условиях, или же Эр-Рияд ужесточит военную кампанию в этой стране?
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- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова , доктор политических наук Алексей ФЕНЕНКО.
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое. Цена на нефть резко скакнула вверх. Ответственность за удары взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако в Вашингтоне в этом усомнились и возложили вину за атаку на Иран. В свою очередь Тегеран полностью отвергает подобные предположения.
Как стали возможны удары по жизненно важным объектам Саудовской Аравии, почему молчала ПВО? Насколько обоснованы обвинения Вашингтона в адрес Ирана? Что предпримут США и их союзники в регионе? Даст ли хуситам их способность наносить удары в самую болезненную точку противника возможность добиться прекращения войны в Йемене на выгодных для себя условиях, или же Эр-Рияд ужесточит военную кампанию в этой стране?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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