Круглый стол в связи с атакой на НПЗ Саудовской Аравии

13

18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с ударом йеменских повстанцев по нефтеперегонным заводам Саудовской Аравии.