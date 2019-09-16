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РИА Новости

Круглый стол в связи с атакой на НПЗ Саудовской Аравии

16:47 16.09.2019 (обновлено: 16:48 16.09.2019)
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18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с ударом йеменских повстанцев по нефтеперегонным заводам Саудовской Аравии.
Участники:
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова , доктор политических наук Алексей ФЕНЕНКО.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое. Цена на нефть резко скакнула вверх. Ответственность за удары взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако в Вашингтоне в этом усомнились и возложили вину за атаку на Иран. В свою очередь Тегеран полностью отвергает подобные предположения.
Как стали возможны удары по жизненно важным объектам Саудовской Аравии, почему молчала ПВО? Насколько обоснованы обвинения Вашингтона в адрес Ирана? Что предпримут США и их союзники в регионе? Даст ли хуситам их способность наносить удары в самую болезненную точку противника возможность добиться прекращения войны в Йемене на выгодных для себя условиях, или же Эр-Рияд ужесточит военную кампанию в этой стране?

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